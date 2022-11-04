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BARTIN

Yaralı madenci taburcu edildi: Hiperbarik oksijen tedavisi görüyordu

Bartın’daki maden patlamasında yaralanan ve İstanbul’da tedavi gören İbrahim Çeliktaş taburcu edildi. Çeliktaş, 15 Ekim’den bu yana hiperbarik oksijen tedavisi görüyordu. Yüzde 70 yanık oranıyla hastaneye getirilen madenci Remzi Taşkömür de servise alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaralı madenci taburcu edildi: Hiperbarik oksijen tedavisi görüyordu
Başhekim Nurettin Yiyit ve İbrahim Çeliktaş

Bartın’daki faciada yaralanıp ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madenciden biri taburcu oldu. Patlamadan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan İbrahim Çeliktaş önceki gün taburcu edildi. Çeliktaş, 15 Ekim’den bu yana hiperbarik oksijen tedavisi görüyordu. Yüzde 70 yanık oranıyla hastaneye getirilen madenci Remzi Taşkömür de servise alındı. Taşkömür’ün bundan sonraki yaralarının bakım süreci burada devam edecek. Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de taburcu edilen Çeliktaş’la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Diğer 4 madencinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

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