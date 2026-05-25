Yardım etmek isterken tırın altında kalan adam hayatını kaybetti

21:2825/05/2026, lundi
Gaziantep-Nurdağı otoyolunda bozulan araca yardım etmek isterken arkadan gelen tırın altında kalan H.K. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve ağır yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda bozulan tıra yardım etmek isteyen kişilere başka bir tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, TAG Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan H.K. (25) yönetimindeki 73 ABH 289 tır, lastik kısmından dumanlar çıkması üzerine yol kenarına park etti. Bu sırada polis memuru M.F.Ç. (29) idaresindeki 34 LH 0409 plakalı araç, aracı bozulan sürücüye yardım etmek için durdu. M.F.Ç. ve yanındaki H.K.‘ya bozulan tıra yardım etmeye çalışırken arkadan gelen İ.K. (39) yönetimindeki 01 AEB 552 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, tırın çarptığı H.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan M.F.Ç. Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’ne, tır sürücüsü İ.K. ise Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




