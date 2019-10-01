Yargı paketi mecliste

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti. Muş, "Bundan sonra Yargı Strateji Belgesi çerçevesinde farklı paketleri de Meclis Başkanlığına sunmuş olacağız. Bugün 39 maddeden oluşan ilk teklif verilmiş oluyor" diye konuştu. Kanun teklifindeki öne çıkan düzenlemeleri aktaran Muş, istinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara Yargıtay yolunun açılacağını belirtti. Muş, düzenlemeyle içtihat birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İnternette bazı sitelerin yasaklanması, kısıtlanması, erişime engellenmesi gibi uygulamaları hatırlatan Muş, "Burada da internet sitesinin tamamına yönelik değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz" dedi.

Mehmet Muş

İKİ YENİ YARGILAMA USULÜ

Teklifle ceza adalet sistemine iki yeni yargılama usulü getireceklerine dikkati çeken Muş, şunları söyledi:

"Seri mahkeme usulü yani cumhuriyet savcısıyla şüphelinin anlaşması. Bu, dünyada ABD'den Avrupa'daki pek çok ülkeye kadar olan bir uygulama. Bunu ceza ve adalet sistemimize getiriyoruz. Aynı şekilde belli bir yıla kadar olan suçlarda 'basit yargılama' yani 'duruşmasız yargılama' usulünü de Türk hukuk sistemine getirmiş olacağız.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT

Kamuoyunda belli tartışmalar oluşturan uzun tutukluluk süreleriyle ilgili de bu tutukluluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıp soruşturma aşamasına kadar belli bir zaman dilimi koyup bu süre içerisinde iddianamenin hazırlanmasını, eğer bu süreç içerisinde bunlar yapılmamışsa gözaltına alınanın ya da tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme."

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Muş, teklifle kıdemi en az 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport alma hakkı getirileceğini belirtti. Devlete karşı suçlar ve terör soruşturması olanlar ise yeşil pasaport alamayacak.

Yaptırımı savcı belirleyecek

Türk yargı sistemine kazandırılacak “seri ve basit yargılama” usullerinin ayrıntıları belli oldu. Seri yargılama ancak şüphelinin kabul etmesiyle uygulanabilecek. Teklif sırasında müdafi bulunması zorunlu olacak. Uygulanacak yaptırımı savcı tarafından belirlenecek, mahkeme tarafından hüküm kurulacak. Hakimin yaptırımı değiştirme yetkisi bulunmuyor. Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda faillerden birinin kabul etmemesi durumunda seri muhakeme usulü diğer failler hakkında uygulanmayacak. Adli para cezası ya da üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanacak basit yargılamada ise iddianamenin tebliğ edilmesinin ardından sanık ve mağdurlara yazılı beyanları için 15 günlük süre verilecek. Bu sürede taraflar beyanda bulunmamış olsa bile mahkeme hüküm kurabilecek.