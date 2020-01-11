Gündem Yargıtay dur dedi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yargıtay ‘dur’ dedi

FETÖ yargısının en kritik isimlerinden eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’ye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırarak FETÖ üyeliğinden verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz edildi. Yargıtay Hamsici’nin, FETÖ’ye üyelikten değil, yöneticilikten cezalandırılmasını istedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ahmet Hamsici
Ahmet Hamsici

Yargıtay, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’ye verilen cezaya itiraz etti. FETÖ’nün yargıda etkin olduğu dönemde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili ve 3. Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Hamsici, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Daha sonra itirafçı olarak tahliye edilen Hamsici hakkında, “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan dava açıldı. Yargılama, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görüldü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Hamsici’nin “yöneticilik”ten cezalandırılmasını istedi. 26 Aralık’ta mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı karar uyarınca Hamsici, FETÖ üyeliğinden cezalandırıldı. Önce 12 yıl hapis cezası verilen Hamsici, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Hamsici hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

ÖRGÜTLENMEYİ SAĞLADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Hamsici hakkındaki söz konusu karar temyiz edildi. Örgütün yargı yapılanması tepe sorumlusu Ahmet Can’ın başkanlığındaki toplantılara katıldığı ifade edilen Hamsici döneminde hakim-savcı mülakatlarını kazananların önemli bir kısmının FETÖ üyesi olduğu aktarıldı.

YÖNETİCİLİKTEN CEZALANDIRILSIN

  • HSYK 3. Dairesi’nin mesleğe kabul, teftiş, ihbar ve şikayetler hakkında karar vermek gibi çok sayıda önemli görevi yapması nedeniyle sanığa bütün yargı mensupları üzerinde önemli bir tasarruf alanı sağladığına işaret edilirken, “Sanığın, bu şekilde bağımsız hareket kabiliyetine kavuşturulduğu, verilen bu özel yetkiyle örgüt adına görev icra ettiğinin anlaşıldığı” vurgulandı. Ayrıca Hamsici’nin, örgütün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının en üstünde yer alan HSYK Başkanvekilliği ve 3. Daire Başkanlığı görevlerine dikkat çekilerek, “Örgüt yöneticisi olarak cezalandırılması gereken sanığın hatalı değerlendirme ile örgüt üyesi kabul edilmesi kanuna ve oluşa aykırı olmakla bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” denildi.

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