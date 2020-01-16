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POLİTİKA

​Yargıtay Üyesi Kodalak: FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir

Yargıtay Üyesi Kodalak: FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ile eski HSYK üyeleri tanık olarak dinlendi. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Kodalak, "FETÖ'nün, AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır. Birol Erdem FETÖ'cü falan değildir. 2012'deki MİT krizinden itibaren net şekilde örgütle mücadeleyi başlatan tek bürokrattır" dedi.

Haber Merkezi AA
Deniz Feneri Derneği, yardım faaliyetlerine yurt içi ve yurt dışında çalışanları ve gönüllüleri ile devam ediyor.
Deniz Feneri Derneği, yardım faaliyetlerine yurt içi ve yurt dışında çalışanları ve gönüllüleri ile devam ediyor.

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından tanık dinlenmesine geçildi.

Tanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, Erdem'i 30 yıldır tanıdığını, 1987'de öğrenciyken aynı evde kaldıklarını söyledi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu'nun, "Birol Erdem'in ilk ifadesini siz mi aldınız?" sorusu üzerine Kodalak, tanık olarak dinlediklerini belirtti. Birol Erdem hakkında soruşturma bulunmadığını, HSYK'nın, Adalet Bakanlığı'nın talebi dışında resen hiçbir yargı mensubu hakkında soruşturma açmadıklarını anlatan Kodalak, "HSYK veya Adalet Bakanlığı bildirimde bulunsa soruşturma açardık. Erdem hakkında soruşturma benden sonra açıldı." dedi.

Deniz Feneri Derneği'nden dünyada ve Türkiye'de yetimlere iftar
GÜNDEM
Deniz Feneri Derneği'nden dünyada ve Türkiye'de yetimlere iftar

"FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir"

Sanık Erdem'in FETÖ ile irtibat ve iltisakına ilişkin bildikleri sorulan Harun Kodalak, şöyle konuştu:

  • "Birol Erdem FETÖ'cü falan değildir, bağlantısı yoktur. Bilakis, 2012'deki MİT krizinden itibaren, daha o dönemde, net şekilde örgütle mücadeleyi başlatan tek bürokrattır. Erdem ile aynı evde kaldık. Örgütle irtibatına dair hiçbir şahitliğim yok. Bunlarla bir dönem herkes yol yürüdü. Erdem'in FETÖ'cü olmadığına dair tanık olarak konuşuyorum. Ankara'da 1987'de aynı evde kaldık. Aynı evde kalanlar şu anda Yargıtay üyesi. Aynı evde kaldığım bir arkadaşta ByLock çıkmış. 16 Temmuz sabahı gözünün yaşına bakmadan gereğini yaptık. 15 Temmuz'da Ankara Başsavcısıydım. Birol Erdem hakkında tek bir somut bilgi, belgeye ulaşsaydım gözünün yaşına bakmaz, alırdım."

Bürokratlara FETÖ operasyonu
GÜNDEM
Bürokratlara FETÖ operasyonu

Sorular üzerine, "FETÖ'nün, AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır." diyen Harun Kodalak, bu soruşturma açıldığında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekililiği görevinde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'den yargılanan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'in soruşturmayı kendisine verdiğini, kimlerle çalışmak istediğini sorduğunu anlatan Kodalak, şu ifadeyi verdi:

  • "O soruşturmada Deniz Feneri için toplanan paraların AK Parti'ye aktarıldığı ispatlanmaya çalışılmış. AK Parti Yozgat Şefaatli ilçe örgütüne paraların gittiği iddia edilmiş. Yetki olmadığı halde bizden önce hesap hareketlerine bakılmış, bir şey çıkmayınca dosya kenara atılmış."
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