‘Yarısı Bizden’e iki günde 265 bin başvuru:

Üsküdar’da düzenlenen programlarla ilk defa oy kullanacak gençler ve kadınlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Gençler ülkemiz, İstanbul’umuz, geleceğimiz için çok güzel hayaller kuruyorlar. İnşallah o hayalleri gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bütün mücadelemiz siz gençler içindir. 21 yılda hem çalışma hayatında hem de aile hayatında her zaman kadınlara destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10 buçuk milyona çıkardık. Ülkemizi kadına şiddet noktasında bu ayıptan kurtarmak için eğitimden istihdama kadar her alanda birlikte çalıştık. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen kardeşlerimizin primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor” dedi.