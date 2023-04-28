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Gündem

‘Yarısı Bizden’e iki günde 265 bin başvuru:

Kentsel dönüşüme hız kazandırmak için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2. gün de başvuru yağdı. TVNET’te soruları cevaplandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2 günde 265 bin bağımsız birim için başvuru yapıldı. İstanbul’dan 39 ilçeden müracaat var. Bahçelievler en yoğun başvuru yapılan ilçe. Ardından Güngören, Küçükçekmece ve Avcılar geliyor” dedi.

04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TVNET'in konuğu oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TVNET'in konuğu oldu.

Dayanıksız yapı stokunu yenilemek için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2 günde 265 bin bağımsız birim için başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TVNET canlı yayınında Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını cevapladı. Kentsel dönüşüme hız kazandırmak için başlatılan ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ ile ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, vatandaşların projeye büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

EN ÇOK BAŞVURU BAHÇELİEVLER’DEN

Kampanyaya 2 günde başvuru yağdığını ifade eden Kurum, “Şu ana kadar 264 bin 496 bağımsız bölüm için başvuru var. 200 bin konut yapacağız. Ekiplerimiz bugünden itibaren başladılar. 250 uzmanımız sahada incelemeleri yapıyorlar. 39 ilçede başvurular var. Bahçelievler ilçesi en yoğun başvuru yapılan ilçe. Ardından Güngören, Küçükçekmece ve Avcılar diye gidiyor” diye konuştu.

15. GÜN SÖZLEŞMELERİ İMZALADIK

Programda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Kurum, enkazların yüzde 90 oranında kaldırıldığını söyledi. “Her ilin kendi içinde tasarımlar yapıyoruz. Yöresel mimariyi yansıtacak projelerle inşa sürecini yürütüyor olacağız” ifadelerini kullanan Kurum özetle şunları kaydetti: “50 bin 400 canımızı yitirdiğimiz depremden hemen sonra inşa çalışmalarına başladık. 15 gün sonra sözleşmelerimizi imzaladık, 46. gününde temelleri attık. 2,5 ayda 120 bin bağımsız bölümün inşasına başladık. TOKİ inşaatlarımız dimdik ayakta, bir vatandaşımızın burnu kanamadı. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak afet konutlarını da aynı şekilde yapacağız.”

İKLİME GÖRE BİNA

“Rezerv alanlarda konut yapımlarına başladık. Enkaz kaldırmayla birlikte yerinde de yapacağımız konutlar olacak. İllerin iklimleri farklı, ekiplerimiz çalışıyor. En iyi mimarlarla çalışıyoruz. Yöresel kültüre uygun projeler olacak. 11 ilde hasarın durumuna göre eşit miktarda inşa sürecini başlattık. 9 ilde temelleri attık. Adana ve Osmaniye’deki törenlerimiz de yapılacak ve 11 ilde eş zamanlı inşa süreci yönetilecek.”


Bakan Kurum: TEKNOFEST gençliğimiz gümbür gümbür geliyor
Bakan Kurum: TEKNOFEST gençliğimiz gümbür gümbür geliyor

Üsküdar’da düzenlenen programlarla ilk defa oy kullanacak gençler ve kadınlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Gençler ülkemiz, İstanbul’umuz, geleceğimiz için çok güzel hayaller kuruyorlar. İnşallah o hayalleri gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bütün mücadelemiz siz gençler içindir. 21 yılda hem çalışma hayatında hem de aile hayatında her zaman kadınlara destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10 buçuk milyona çıkardık. Ülkemizi kadına şiddet noktasında bu ayıptan kurtarmak için eğitimden istihdama kadar her alanda birlikte çalıştık. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen kardeşlerimizin primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor” dedi. 


#Kentsel DÖnüşüm
#Yarısı Bizden
#Murat Kurum
#İstanbul
#TVNET
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