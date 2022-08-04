YAŞ bugün toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görev dağılımının yeniden belli olacağı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. YAŞ’ta TSK’nın komuta kademesi belli olacak. 30 Ağustos itibarıyla yaş haddinin dolması nedeniyle görev süresi bitecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, 13 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte görev süresinin bir sene daha uzaması bekleniyor. Düzenleme ile Genelkurmay başkanının yaş haddi 72’ye yükseltilmişti.

DENİZ VE HAVA’DA NE OLACAK?

YAŞ’ta öncelikli olarak deniz ve hava kuvvetlerinde yapılacak görev dağılımının görüşülmesi bekleniyor. Geçen yıl yapılan YAŞ’ta görev süreleri bir yıl daha uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün durumları tekrar ele alınacak. Şûrada bazı korgenerallerin orgeneralliğe terfi durumları da görüşülecek. Kara Kuvvetlerinde Korgeneral Yavuz Türkgenci, Korgeneral Kemal Yeni, Korgeneral Sinan Yayla, Korgeneral İrfan Özsert dördüncü yıldız için bekleyen isimler arasında. Ancak teamüller gereği Birinci Ordu Komutanı Kemal Yeni’nin orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyor. Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de korgeneralliğe terfi etmesi beklenen komutanlar arasında.

ŞÛRAYA İLK KEZ KATILACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, birçok bakan ve komutandan oluşan şûra heyeti de eşlik edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Musa Avsever şûrada ilk kez yer alacak.

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