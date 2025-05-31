Yasa dışı bahis soruşturması: Papara'nın sahibinde aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis soruşturmasında 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden; Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı ile Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar tutuklanırken, Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ile Gökhan Haznedaroğlu ‘imza atma' ve ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.