Papara sistemi nasıl çalışıyor?

Bahisçilerin e-parayı kullanma sebebine dikkat çeken İbrahim Saruhan, “Bahisçiler bankanın onay vermeyeceği işlemleri bu platformlarda daha kolay yapabiliyor. Kurdukları şirketleri yurt dışı ile ticaret yapmış gibi gösteriyorlar. Söz konusu para da bu yolla alınan hizmetin ödemesi olarak gösteriliyor ve bankacılık sistemine de bu şekilde yansıtılıyor. Öğrenci, işsiz ev hanımı gibi insanların hesaplar kiralandığı için paranın takibi zorlaşıyor. Tabi şüphelilerin yakalanması da daha zor hale geliyor” değerlendirmesini yaptı.