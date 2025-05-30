Papara sistemi nasıl çalışıyor?

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla başlayan soruşturmanın detayları ortaya çıktıkça kirli para çarkının nasıl işlediği de netleşmeye başladı.
Dünyada, dijital para ödeme yazılımı üreten 4-5 büyük firmanın bulunduğunu belirten uzmanlar, yasadışı bahis oynatanların, değişik isim adı altında bu yazılımları kullandıklarını belirtti.
Bilişim Uzmanı İbrahim Saruhan, kumar ve yasa dışı bahisin yüksek oranlı kâr nedeniyle müşteri bulduğunu belirtti.
KİRALIK HESAPLARI SEÇİYOR
Merkez Bankası’nın ödeme hizmetleri denetimine yakalanmamak için özel taktikler kullanıldığını anlatan Saruhan, “Daha önce bahis işiyle anılmayan hesaplar, insanlar, tercih ediliyor. Banka hesapları açıldıktan sonra e-para şirketleri üzerinden paralar toplanıyor. Hesaplar daha önce denetime takılmadığı için, elektronik para şirketlerinde açılan hesaplara para aktarılıyor” dedi.
YURT DIŞI GİBİ GÖSTERİYORLAR
Bahis sistemine katılanların, yüzde 90’ının 30 yaşın altı olduğunu ifade eden Saruhan, elektronik para şirketlerinin bazen farkında olmadan bu sisteme bulaşabileceğine dikkat çekti. Bahisçilerin öğrenci, ev hanımı gibi denetime takılmayacak kişiler üzerinden açılan hesapları kiraladığını hatırlatan Saruhan, “Bahisçiler kurdukları paravan şirketlere parayı aktarıyor. Daha sonra bu parayı yurt dışına çıkarıyor” şeklinde konuştu.
TİCARET PARASI GİBİ GÖSTERİYORLAR
- Bahisçilerin e-parayı kullanma sebebine dikkat çeken İbrahim Saruhan, “Bahisçiler bankanın onay vermeyeceği işlemleri bu platformlarda daha kolay yapabiliyor. Kurdukları şirketleri yurt dışı ile ticaret yapmış gibi gösteriyorlar. Söz konusu para da bu yolla alınan hizmetin ödemesi olarak gösteriliyor ve bankacılık sistemine de bu şekilde yansıtılıyor. Öğrenci, işsiz ev hanımı gibi insanların hesaplar kiralandığı için paranın takibi zorlaşıyor. Tabi şüphelilerin yakalanması da daha zor hale geliyor” değerlendirmesini yaptı.