Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Yaşlı adamın park yerini unuttuğu aracını polis 2 dakikada buldu

Yaşlı adamın park yerini unuttuğu aracını polis 2 dakikada buldu

15:0919/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Araç burada sahibine teslim edilirken, Terzioğlu polis ekiplerine teşekkür etti.
Araç burada sahibine teslim edilirken, Terzioğlu polis ekiplerine teşekkür etti.

Aksaray’da aracını park ettiğini düşündüğü yerde bulamayan yaşlı adamın aracı, polis ekipleri tarafından 2 dakikalık aramayla bulundu.

Aksaray'da 68 DV 932 plakalı aracını yıllardır aynı alana park eden Mehmet Hikmet Terzioğlu (81), dün gece park ettiği alanın şeritle çevrilmesi üzerine aracını evinin bir arka caddesi olan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ne park etti. Bugün aracını almak için evinden çıkıp caddede bıraktığı yeri unutup yıllardır koyduğu boş alana geldiğinde aracını göremeyen Mehmet Hikmet Terzioğlu endişelenerek aracını aramaya başladı.


POLİS UNUTTUĞUNU ANLADI

Bir süre kendi imkanlarıyla aracını arayan Terzioğlu bulamayınca polisten yardım istedi. Israrla aracının koyduğu yerde olmadığını belirterek kaybolduğunu belirten Terzioğlu, polis ekiplerine araç plakasını verip bulmalarını istedi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri aracı trafik ekiplerinin de çekmediğini tespit etti. Bunun üzerine yaşlı adamın aracını koyduğu yeri unutmuş olabileceğini öngören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede arama yaptı.


2 dakika içinde arka caddede aracı bulan polis ekipleri hemen geri dönerek yaşlı adamı aracının bulunduğu yere götürdü. Araç burada sahibine teslim edilirken, Terzioğlu polis ekiplerine teşekkür etti.





#aksaray
#amca
#yaşlı
#araba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?