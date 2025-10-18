Üç gündür kayıp olarak aranıyordu: Menfezde bitkin halde bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Hüseyin Önal, Çaltu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde bitkin halde bulundu. AFAD, jandarma ve gönüllü ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu ulaşılan Önal’ın sağlık durumu kontrol altına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Hüseyin Önal, menfezde bitkin halde bulundu.
Çaltu Mahallesi'nde yaşayan Önal'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Önal, Vezirköprü Durağan kara yolunun Çaltu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde bitkin halde bulundu.
Önal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.