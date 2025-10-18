Yeni Şafak
Şiddetli yağışlar felakete döndü: 72 can kaybı, onlarca kayıp

09:3618/10/2025, Cumartesi
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Meksika’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 72’ye yükseldi. Yetkililer, 48 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu can kayıpları arttı.

Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de kayboldu.

Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.



