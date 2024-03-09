Yaşlı gemiye 5 yılda bir muayene

Yaşlı kuru yük gemileri artık 5 yılda bir tam muayeneden geçirilecek. Marmara Denizi açıklarında şubat ayında batıp 6 mürettebata mezar olan 53 yaşındaki Batuhan A gemisinin, yapılan onarım ve kaynaklarla deniz üstünde durabildiği belirlenmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 30 yaş ve 300 groston üzeri kuru yük gemilerine muayene zorunluluğu getiriyor. Bu gemilere bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından 5 yılda bir durum değerlendirme denetimi uygulanacak.

TERSANEDE KONTROL

Yapılacak düzenlemeyle Türkiye karasularında 100 mille sınırlı liman ve limanlar arası sefer yapan 300 groston ve üzeri kuru yük gemilerindeki mevcut emniyet ve güvenlik standartları daha üst seviyeye çıkarılacak. Bu gemilerden 30 yaş ve üzeri olanların ilk kara veya havuz kontrolleri ile herhangi bir nedenle tersaneye gönderilmeleri durumunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca yeniden durum değerlendirme denetimi yapılacak.

SAC KALINLIĞI ÖLÇÜLECEK

Söz konusu denetim, gemi karadayken yapılabileceği gibi geminin yapısal durumunun tespit edilebilmesi amacıyla denizde de başlatılabilecek. Denetimin temel aşamalarından biri olan sac ölçümleri, gemi donatanı tarafından gerekli şartların sağlanması ve sac ölçümü yapılacak tank, ambar gibi alanların hazır hale getirilmesi kaydı ile karaya çıkmadan denizde de yapılabilecek.

400 GEMİYİ KAPSIYOR

Türkiye’de 300 groston üzeri faaliyette bulunan 1123 gemi bulunuyor. Bunlardan 131’i kuru yük gemisi, 42’si dökme yük gemisi, 73’ü kimyevi madde tankeri, 116’sı yolcu gemisi, 83’ü balıkçı gemisi, 108’i hizmet gemisi, 78’i ise petrol tankeri. Bu gemilerden 400’ü 30 yaş ve üzeri, denetime tabi tutulacak 131 kuru yük gemisinin de büyük bölümü 30 yaş üstü. Şimdi bu gemiler 5 yılda bir aynı araç muayenelerinde olduğu gibi devletin yetkilendirdiği denetim kuruluşlarınca denetlenecek. Durum değerlendirme denetiminde eksikleri belirlenecek olan gemiler, bu eksiklikleri tamamlamadan sefere çıkamayacak.

Denetimden geçemeyen hurdaya

Gemi sökme uygulamalarında dünyada söz sahibi ülkeler arasında bulunan Türkiye, devasa bir gemiyi tersaneye çekerek kısa sürede yeniden dönüşüme alabiliyor. Bu kapsamda 2022 yılında ekonomik ömrünü tamamlamış 86 gemi Türkiye’deki tesislere getirilerek geri dönüşüme alındı. Bu süreçte bölgedeki demir-çelik fabrikalarının hurda hammadde ihtiyaçları da karşılandı. Şimdi yapılacak denetimden geçemeyen ve tüm uyarılara rağmen gereklilikleri yerine getirmeyen bu tip gemiler hurdaya çıkarılarak geri dönüşüme alınacak.











