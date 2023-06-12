Yatılı öğrencilere TÜBİTAK’tan ödül

Danışman öğretmen Beray Ezgi Varkal eşliğinde, öğrenciler Berrin Köroğlu ve Ela Hacıoğlu tarafından Türkçe alanında “Tulpar Bize Geldi” projesi ile yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye birinciliğine layık görüldü. Okul yönetimi öğrencilerini bu başarılarından ötürü kutlarken, “2022-2023 yılında Eğitim-Öğretime başlayan okulun ilk yılı olmasına rağmen gösterdikleri Türkiye birinciliği başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Bu projeyle Türkiye birinciliği alan öğretmen ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz” denildi.