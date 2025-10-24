Yavru goril Zeytin'in Türkiye'de kalmasına karar verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), İstanbul Havalimanı'nda 21 Aralık 2024'te ele geçirilen ve "Zeytin" adı verilen yavru gorile yapılan DNA testi sonucunda hayvanın Nijerya menşeli olmadığının tespit edildiğini ve Türkiye'de kalmasına karar verildiğini bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü: "Nijerya'nın, Zeytin'in menşei ülkesi olmadığı bilimsel veriler neticesinde anlaşılmıştır" dedi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Zeytin'in Nijerya'dan Tayland'a transit geçiş yapacak bir kargoda bulunduğu ve kontrolde Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı anımsatıldı.
CITES belgesi bulunmaması nedeniyle yavru gorile el konulduğu, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul'da hayvanat bahçesinde koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, sosyal ve görsel medyaya konu olan yavru gorile vatandaşlarca "Zeytin" isminin verildiği ifade edildi.
Zeytin'in yakalandığı ilk andan itibaren hayvan refahı ve sağlığı gözetilerek hareket edildiği vurgulanan, açıklamada şunlar kaydedildi:
"Batı Ova gorili olduğu tespit edildi"
Bu durumun Zeytin'in korunması yönünde ve ilgili mevzuatlara uygun olarak konunun en doğru şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: