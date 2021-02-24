Gündem Yazıcıoğlu davasında karar FETÖcü eski emniyet amirinin cezası onandı
GAZİANTEP

Yazıcıoğlu davasında karar: FETÖ'cü eski emniyet amirinin cezası onandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin vefat ettiği helikopter kazasına ilişkin görülen davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararını açıkladı. Buna göre, "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası onandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası kararını, yapılan itiraz üzerine inceledi.

"Herhangi bir eksiklik yok"

Yargılamaya, toplanıp değerlendirilen delillere, gösterilen gerekçe ve dosya içeriğine göre yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirten daire, kararda hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığına karar verdi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu ifade eden daire, ispat bakımından da mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğuna hükmetti.

İstinaf başvurularına ret

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına, istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, kararın önemli ancak yeterli olmadığını belirtti.

"12 yıl vermiş olduğumuz hukuk mücadelesinin birinci evresi olarak gördüğümüz bu aşamanın tamamlanmış olması, bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı hukuk mücadelesinin bir nevi yargı tarafından tescillendiği anlamını taşımaktadır." ifadesini kullanan Ekici, ana soruşturmanın da bu aşamadan sonra bir neticeye ulaşacağına olan inançlarının arttığını aktardı.

Ekici, "Bu haklı hukuki mücadelemizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin göstermiş oldukları hukuki hassasiyet önemlidir." dedi.

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