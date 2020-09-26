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YDS yarın saat kaçta başlayacak kaçta bitecek: YDS kaç saat sürecek?

ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı

Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyen adaylar yarın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek. On binlerce aday hazırlıklarını sürdürürken, YDS'ye girecekler sınavın saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Heyecanlı bekleyiş öncesi ÖSYM’den hatırlatma geldi. Yapılan yazılı duyuruda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu. Peki, YDS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

Haber Merkezi AA
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Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme MErkezi'nin takvimine göre, 2020 YDS, 27 Eylül Pazar (yarın) günü yapılacak. Yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrencilerin ağırlıklı olarak katılacağı sınav öncesi en çok merak edilen ise sınavın saat kaçta başlayacağı oldu. On binlerce aday internette araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YDS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? Tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz...

YDS sınavı saat kaçta yapılacak?

2020 YDS sınavına yarın saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav öncesi ÖSYM'den adaylara bir uyarı geldi. Yapılan yazılı açıklamada YDS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

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YDS sınavına girişte hangi belgeler gerekli?

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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YDS sınavı nasıl uygulanacak?

Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına ilgili alana işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır.

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  • Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

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