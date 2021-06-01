Yedikule Hisarı 200 yıl kazandı

Bizans ve Osmanlı mimarisinin birbirini örtmeden yan yana olduğu nadide örneklerden biri olan Yedikule Hisarı’nın uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir müzeye dönüştürülmesi için Fatih Belediyesi’nce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yapıda yılların getirdiği eskimelerin söz konusu olduğunu bu nedenle belediye olarak restorasyon sürecine girdiklerini ve yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını anlattı. Turan, sözlerine şöyle devam etti: “Burada canlı bir restorasyon yapıyoruz. Restorasyon süreci devam ederken, ziyaretçilerimize açık olacak. Burada nitelikli kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı İstanbul›a yeni bir mekan da kazandıracağız. Buradaki bütün düzenlemeler bilim kurulumuzun öncülüğünde, koruma kurullarının onayları üzerine yeni fonksiyonlar öneriyoruz. Tabi yeni binalar önermiyoruz. Yedikule Hisarı şehrin hafızasında uzun zamandır yok. Yedikule Hisarı bundan sonra şehrin hafızasında yer edecek.” Yedikule Hisarı’nda Osmanlı döneminde bir mahallenin bulunduğunu, İstanbul’un fethinden sonraki ilk mescidin yine burada inşa edildiğini belirten Turan, şunları söyledi:

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