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İSTANBUL

Yedikule Hisarı 200 yıl kazandı

Fatih Belediyesi’nce başlatılan Yedikule Hisarı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ergün Turan, “Hisarın çöküntü halindeki duvarını, 1 yıllık restorasyonun ardından yeniden ayağa kaldırdık. Böylece hisara 100-200 yıl kazandırmış olduk. Ayrıca, hisarda restorasyon devam ederken misafirler ağırlanıp kültür-sanat faaliyetleri yapılabilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedikule Hisarı 200 yıl kazandı
Fatih Belediyesi’nce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bizans ve Osmanlı mimarisinin birbirini örtmeden yan yana olduğu nadide örneklerden biri olan Yedikule Hisarı’nın uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir müzeye dönüştürülmesi için Fatih Belediyesi’nce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yapıda yılların getirdiği eskimelerin söz konusu olduğunu bu nedenle belediye olarak restorasyon sürecine girdiklerini ve yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını anlattı. Turan, sözlerine şöyle devam etti: “Burada canlı bir restorasyon yapıyoruz. Restorasyon süreci devam ederken, ziyaretçilerimize açık olacak. Burada nitelikli kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı İstanbul›a yeni bir mekan da kazandıracağız. Buradaki bütün düzenlemeler bilim kurulumuzun öncülüğünde, koruma kurullarının onayları üzerine yeni fonksiyonlar öneriyoruz. Tabi yeni binalar önermiyoruz. Yedikule Hisarı şehrin hafızasında uzun zamandır yok. Yedikule Hisarı bundan sonra şehrin hafızasında yer edecek.” Yedikule Hisarı’nda Osmanlı döneminde bir mahallenin bulunduğunu, İstanbul’un fethinden sonraki ilk mescidin yine burada inşa edildiğini belirten Turan, şunları söyledi:

ENGELLİ ULAŞIMI YAPILACAK

  • “Biz bu mahalleyi inşa etmeyi düşünmüyoruz tabii ama burada yine koruma kurullarının görüşleri doğrultusunda birkaç tane, misafirleri karşılayabileceğimiz sökülüp takılabilir mekan üretmeyi düşünüyoruz. Kuleye nasıl ulaşacağız, kuleye insanları nasıl çıkartacağız, engelli ulaşımı nasıl olacak bunlarla ilgili çok detaylı çalışmalar yapıyoruz.” Hisarın çöküntü halindeki duvarının restorasyonunun bir yıl sürdüğünü ve duvarı yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Turan, böylece hisara 100-200 yıl kazandırmış olduklarını söyledi. Turan, “Yedikule Hisarı’nı, restorasyon yaparken misafirleri içeriye alacakları, kültür-sanat faaliyetleri yapılabilecek, turistlerin gelebileceği bir mekan haline getireceğiz. İstanbul›a turizm açısından önemli bir destinasyon.” dedi.
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