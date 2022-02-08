Yeni 367 krizi istiyorlar

Profesör Dr. Hasan Nuri Yaşar, açıklamasına şöyle devam etti:

İKİ SİSTEM BİRBİRİNDEN FARKLI

Cumhurbaşkanı’nın 2023 seçimlerinde aday olmasının önünde hiçbir engel yok. Parlamenter sistemi baz alarak Cumhurbaşkanı kelimesinden hareketle yorum yapanlar. olayı sulandırıyorlar. Oysa parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı ile yeni sisteminin Cumhurbaşkanı bam başka bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içerisinde Başbakanlık da var, yani Cumhurbaşkanı icranın, hükümetin başı. Parlamenter sistem de ise Cumhurbaşkanı’nın ayrı Başbakan’ın ayrı yetkileri vardı. Bir defa ikisi birbirinden farklı, yani önce kavram anlayışındaki farkı görmek lazım.

2007’DEKİ TARTIŞMAYA BENİYOR

İki sistem arasında sadece isim benzerliği olduğunu vurgulayan Yaşar, "Yeni sisteme geçilmesi ile birlikte 24 Haziran 2018’de, Başbakanlık yetkilerini de içine alan Cumhurbaşkanı'nın ilk seçimi gerçekleşti. Dolasıyla 2023 seçimi Erdoğan’ın adaylığı hususunda ikinci seçim sayılacak, nitekim doğru olan da budur. Bu tartışma, 2007’deki 367 tartışmasının yeni bir versiyonu olarak ortaya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.



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