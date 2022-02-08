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POLİTİKA

Yeni 367 krizi istiyorlar

İdare hukukçusu Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olup olmayacağı ile ilgili tartışmaların yersiz olduğunu söyledi. Eski ve yeni sistemdeki Cumhurbaşkanı tanımı birbirinden çok farklı olduğunu kaydeden Yaşar, "Tek benzerlik isim benzerliğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde ilk dönemini icra ediyor, 2023 seçimi Erdoğan’ın adaylığı hususunda ikinci seçim sayılacak. Mevcut Anayasaya göre Erdoğan’ın 2023’te aday olabilmesinin önünde herhangi bir engel yok, bunu iddia edenler yeni 367 tartışması çıkarmak istiyorlar” dedi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Yeni 367 krizi istiyorlar
İdare hukukçusu Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar.

Profesör Dr. Hasan Nuri Yaşar, açıklamasına şöyle devam etti:

İKİ SİSTEM BİRBİRİNDEN FARKLI

Cumhurbaşkanı’nın 2023 seçimlerinde aday olmasının önünde hiçbir engel yok. Parlamenter sistemi baz alarak Cumhurbaşkanı kelimesinden hareketle yorum yapanlar. olayı sulandırıyorlar. Oysa parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı ile yeni sisteminin Cumhurbaşkanı bam başka bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içerisinde Başbakanlık da var, yani Cumhurbaşkanı icranın, hükümetin başı. Parlamenter sistem de ise Cumhurbaşkanı’nın ayrı Başbakan’ın ayrı yetkileri vardı. Bir defa ikisi birbirinden farklı, yani önce kavram anlayışındaki farkı görmek lazım.

2007’DEKİ TARTIŞMAYA BENİYOR

İki sistem arasında sadece isim benzerliği olduğunu vurgulayan Yaşar, "Yeni sisteme geçilmesi ile birlikte 24 Haziran 2018’de, Başbakanlık yetkilerini de içine alan Cumhurbaşkanı'nın ilk seçimi gerçekleşti. Dolasıyla 2023 seçimi Erdoğan’ın adaylığı hususunda ikinci seçim sayılacak, nitekim doğru olan da budur. Bu tartışma, 2007’deki 367 tartışmasının yeni bir versiyonu olarak ortaya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

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