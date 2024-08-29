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Yeni anayasa için halk buluşmaları

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:44 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Akademik ve siyasi boyutta tartışılan yeni anayasa, halka da sorulacak. Bu çerçevede AK Parti, anayasa çalışmaları kapsamında illerde halk toplantıları gibi araçlara da sık sık başvuracak. Halkın yeni anayasadan beklentileri ile önerileri akademik potada eritilerek hazırlanacak metnin tüm toplumu kapsaması sağlanacak.

EKSİKLİKLER HALKA ANLATILACAK

Ekim ayında yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla çalıştay düzenleyecek olan AK Parti’de, anayasa çalışmalarında halkın düşüncesine de yer verilecek. Bu kapsamda iktidar sık sık halk toplantıları yapacak. Gerçekleştirilecek toplantılar, demokratik ortamlarda, farklı görüşlerin birbiriyle karşılaştırılması ve ortak zeminin bulunabilmesi için değerli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

TEMEL HEDEF TOPLUMUN ÇIKARI

Mevcut anayasada var olan eksikler ve bu eksikliklerin sebep olduğu problemler tespit edilip halkın önüne detaylı bir analiz konulacak. Türkiye’nin yeni bir anayasaya veya kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacını doğuran sebepler açıkça tespit edilecek. Böylece halkın detaylandırılmış bir aksiyon planı ile yeni anayasaya ikna süreci başlatılacak.

Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için yeni anayasa metninin uzun vadeli olacağı taahhüt edilecek. Karar merciinin yazım sürecindeki temel hedefinin toplumun çıkarlarını en üst seviyede korumak olduğu vurgulanacak.



#Siyaset
#Toplum
#AK Parti
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