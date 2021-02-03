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ANKARA

​Yeni anayasa milletin özlemi: Hepimizin şeref borcudur

Yeni anayasa milletin özlemi: Hepimizin şeref borcudur

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, yeni anayasanın Türk milletinin değişmez bir özlemi olduğunu söyledi. Bozdağ, “Türkiye’yi darbe anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtarmak hepimizin şeref borcudur. Bütün partilerin bu yeni çağrıyı amasız, fakatsız, ön yargısız değerlendirmesi gerekir” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasanın Türk milletinin değişmez bir özlemi olduğunu vurgulayan Bozdağ, “Türkiye’de herkesin isteyip de başaramadığı tek şey yeni anayasadır. Türkiye’yi darbe anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtarmak hepimizin şeref borcudur” dedi.

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BİRLİKTE GELECEK İNŞASINA FIRSAT

“Türkiye’nin ittifak ettiği yeni anayasa konusunu artık neticeye bağlama zamanı geldi, geçiyor” diyen Bozdağ, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yeni anayasa çağrısı tarihi bir çağrıdır. Yeni anayasayı birlikte yapmamız gerekiyor, ancak birlikte başarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın çağrısının parlamento aritmetiği bakımından da değerlendirilmesi lazım. Bugün parlamentoda Cumhur İttifakı’nın çoğunluğuna bakıldığında referanduma götürecek bir çoğunluğu yok. Tek başına kabul edecek çoğunluk yok ama referanduma çoğunluk da yok. Dolayısıyla yeni anayasa Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bütün partilerin bu yeni çağrıyı amasız, fakatsız, ön yargısız değerlendirmesi ve bu çağrı üzerine ‘neler yapabiliriz’ değerlendirmesinde büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Darbe anayasası çok değişti ama değiştire değiştire bu anayasayı demokratik bir anayasa haline getiremedik. Getirmemiz de mümkün değil. Çünkü darbecilerin ruhu her bir kelimeye, her bir harfe sinmiş. Tek yol var, Türkiye’nin yepyeni bir anayasayı yapmasıdır. Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye olmaz. Yeni anayasa yeni Türkiye yolunu açacaktır.

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ESKİ VE YAMALI BOHÇA

  • Şu anda Türkiye, darbecilerin Türk milleti ve Türkiye Devleti için diktiği anayasa elbisesini giyiyor. Ne kadar değiştirirsek, ne kadar usta terzilere bu elbisede tadilat yaptırırsak yaptıralım sonuçta bu elbise yamalı bohçadır. Yani şu anda Türkiye’nin Anayasası yamalı bohçadır ve eskimiştir. Anayasa’yı yamalarla yeni hale getirme imkanı olmadığını her defasında gördük. Umarız Cumhurbaşkanımız’ın çağrısı herkesin isteyip de yapamadığı tek şey olan yeni anayasayı yapma konusunda bir başlangıç olur, bir önemli sayfa açar.”

Kimse niyet okumamalı

AK Parti hükümetleri döneminde yeni anayasa konusunda ciddi çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çeken Bozdağ, partilerin geçmişte uzlaşamadığını kaydederek, “İnşallah bu dönemde bir uzlaşma zemini bulunursa Türkiye’nin hayrına olur. Partilerin görüşleri elbette önemli ama yeni anayasayı ideolojilerin vesayetleri altında tartışırsak o da bizi doğruya ulaştırmaz. Dünü tekrar ederek yarını inşa edemeyiz. Cumhurbaşkanımız’ın çağrısı yeni bir başlangıç çağrısıdır, umarım herkes dünde kalmak yerine yarına yol almayı tercih eder” dedi.
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