Yeni hafızlar geliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, manevi ve ahlaki değerlerini canlı tutmak amacıyla yaygın din eğitimi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kur'an kursları, dini yayınlar ve eğitim programlarıyla milyonlarca vatandaşa ulaşan Diyanet, bu yıl için de yeni hedefler belirledi. Kur'an kurslarından mezun olup hafızlık sınavında başarılı olanlara her yıl yenileri ekleniyor. Önceki yıl sınavlarda başarılı olup 13 bin 349 kişi hafızlık ordusuna dahil olurken 2024’te 13 bin 400 kişi daha sınavda başarılı oldu. Bu yıl hedef ise 13 bin 412 hafız yetiştirmek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan Kur'an kursu hizmetleri, geniş kitlelere hitap etmeyi sürdürüyor. 2023 yılında 4 milyon 908 bin 814 kişiye ulaşan Kur'an kursları, 2025 yılı için 4 milyon 760 bin kişyye hizmet vermeyi hedefliyor. Bu kapsamda, toplumun her kesimine yönelik din eğitimi faaliyetleri çeşitlendirilerek devam edecek.