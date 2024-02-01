Yeni kapılar Başkale ve Çaldıran’a

15 gümrük kapısında modernizasyon ile azalan giriş-çıkış süreleri ihracatta kara yolunun payını yüzde 8 yükseltti. Türkiye’nin geçen yıl yaptığı 255 milyar dolarlık ihracatın 80 milyar doları yenilenen gümrük kapıları üzerinden yapıldı. 3 sınır kapısı daha modernize edilecek.