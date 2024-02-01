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Yeni kapılar Başkale ve Çaldıran’a

Türkiye ile İran arasında açılacak iki yeni gümrük kapısının konumuna Yeni Şafak ulaştı. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak kapılar, Van'ın Başkale Gelincik ve Çaldıran Çilli mevkilerinde yer alacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:27 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gürbulak Gümrük Kapısı
Gürbulak Gümrük Kapısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştirdiği Türkiye-İran İş Forumu’nun ardından gündeme gelen yeni sınır kapılarının açılacağı yerler belirlendi. Ticareti artıracak sınır kapıları Van'ın Başkale Gelincik mevkiinde ve Çaldıran’ın Çilli mevkiinde açılacak. Kapıların açılacağı bölgelerde ayrıca kurulacak ticaret merkezleri projesi için fizibilite çalışması sürüyor.


ASYA VE ORTA DOĞU TİCARETİNE İVME

Yeni gümrük kapıları sayesinde bekleme süresi azalacak. Rota tercihinde önemli bir yere sahip olacak kapılar Türkiye için Orta Doğu ve Asya’dan kara yolu taşımacılığına faydalı olacakken İran için de Avrupa Birliği ülkelerine erişimi hızlandıracak.


199 AKTİF GÜMRÜK KAPISI BULUNUYOR

Türkiye’nin toplamda 30 karayolu hudut kapısı bulunurken bunlardan 24 tanesi aktif durumda. Bununla birlikte 66 adet hava hudut kapısı, 105 deniz yolu hudut kapısı ve 8 demiryolu kapısı bulunurken, bu demiryolu kapılarının 4’ü aktif durumda. Türkiye’nin aktif 199 tane hudut kapısı bulunuyor.


#Gümrük kapısı
#Başkale
#Çaldıran
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