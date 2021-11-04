​Yeni öğretmenlere 3 ay intibak eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin boş geçen derslerle ilgili atıf yaptığını aktaran Özer, “Boş geçen bir dersimiz yok. Eğitim sistemimizdeki 850 bin dersliğimizin tamamında normal kadrolu, sözleşmeli veya ücretli öğretmen vardır. Dolayısıyla boş geçen hiçbir dersimiz, sınıfımız yoktur” dedi.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

3 Aralık’ta 750 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını söyleyen Özer, “57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunuyor. İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP’den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız” dedi.

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Mahmut Özer

YENİ ÖĞRETMENLER İÇİN ÇALIŞMAMIZ VAR

Özer, yeni ataması yapılacak öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışmaya ilişkin bilgiler verdi: “Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullara öğretmen olarak başlatmaktan ziyade 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var.”

1496 SINIF KORONA NEDENİYLE KAPALI

Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için iki aydan beri ciddi çalışma yaptıklarını dile getiren Özer, “850 bin dersliğimiz var. 850 bin derslikten bugün itibarıyla sadece 1496 tane sınıf kapalı. Yani binde 2, yüzde 1’in çok çok altında” dedi.

Dereceye girenler muhakkak atanacak

Bazı milletvekillerinin KPSS’de birinci olduğu halde atanamayan öğretmenlerle ilgili konuştuğunu dile getiren Özer, “İlk defa 15 bin öğretmenin atamasında KPSS’deki tüm alanlarda öğretmen istihdamına gittik. Genelde 80 civarında öğretmen alınırken ilk defa 110 tane alanda öğretmen alımına gittik. Dolayısıyla 15 bin öğretmen alımından sonra ‘KPSS’de birinci oldum ama atanamadım’ diye hiçbir şey duymayacaksınız çünkü en az 3 tanesini her alanda mutlaka almış olacağız” ifadesini kullandı.

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