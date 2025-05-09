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Yeni Papa'nın sözleri yeniden gündemde: LGBT lobileri panikledi

Yeni Papa'nın sözleri yeniden gündemde: LGBT lobileri panikledi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:109/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni papa Amerikalı Robert Prevost oldu.
Yeni papa Amerikalı Robert Prevost oldu.

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa Leo XIV, LGBT sapkınlığı konusunda önceki Papa Francis'in aksine daha geleneksel bir çizgi izliyor. 2012'deki eşcinsellik eleştirilerinden sonra, LGBT propagandası olarak gördüğü okul müfredatlarına karşı çıkan ve eşcinsel birlikteliklerin kutsanmasına karşı olan Leo XIV, Katolik öğretisinin netliğini koruması gerektiğini vurguladı. LGBT lobileri ise bu durumdan endişeli.

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak seçilen
Papa Leo XIV (Robert Prevost)
, LGBT sapkınlığı konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Önceki Papa Francis’in 'ılımlı' mesajlarının aksine, Leo XIV, Kilise'nin geleneksel öğretilerini savunan bir çizgiye sahip.


Batı medyasını eleştirmişti


2012 yılında yaptığı bir konuşmada, Batı'da eşcinselliğin "alternatif bir yaşam biçimi" olarak yüceltilmesini eleştiren Leo XIV, bu anlayışın İncil’e açıkça ters düştüğünü vurgulamıştı.


Peru'daki görev süresi boyunca da LGBT propagandası olarak gördüğü okul müfredatlarına karşı çıkmış ve çocuklara “var olmayan cinsiyet kimliklerinin” empoze edildiğini belirtmişti.

Papa Leo XIV ayrıca, Kilise’nin 'eşcinsel birliktelikleri' kutsamaya başlamasına yönelik eleştirel bir tavır aldı. Bu tür uygulamaların toplumlarda kafa karışıklığına yol açabileceğini savunan Leo, Katolik öğretisinin netliğini koruması gerektiğini dile getirdi.


LGBT lobileri endişeli


Yeni Papa’nın LGBT gündemini teşvik eden yaklaşımlara karşı temkinli duruşu, Katolik inancın geleneksel değerlerini savunan çevrelerde memnuniyetle karşılanırken, LGBT lobileri tarafından eleştiriliyor.


Katolik Kilisesi'nde LGBT için çalışan New Ways Ministry'nin yönetici direktörü Francis DeBernardo, yeni papanın 2012'deki LGBT karşıtı yorumunu duymanın "hayal kırıklığı" meydana getirdiğini belirten bir açıklama yayınladı.


DeBernardo
, "Geçtiğimiz 13 yılda, 12'si Papa Francis'in papalık döneminde olmak üzere, yüreğinin ve zihninin LGBTQ+ sorunları konusunda daha ilerici bir şekilde gelişmesi için dua ediyoruz ve bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için bekleyip göreceğiz
" dedi.



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