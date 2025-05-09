Yeni Papa'nın sözleri yeniden gündemde: LGBT lobileri panikledi

, "Geçtiğimiz 13 yılda, 12'si Papa Francis'in papalık döneminde olmak üzere, yüreğinin ve zihninin LGBTQ+ sorunları konusunda daha ilerici bir şekilde gelişmesi için dua ediyoruz ve bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için bekleyip göreceğiz