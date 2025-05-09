Yeni Papa'nın sözleri yeniden gündemde: LGBT lobileri panikledi

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa Leo XIV, LGBT sapkınlığı konusunda önceki Papa Francis'in aksine daha geleneksel bir çizgi izliyor. 2012'deki eşcinsellik eleştirilerinden sonra, LGBT propagandası olarak gördüğü okul müfredatlarına karşı çıkan ve eşcinsel birlikteliklerin kutsanmasına karşı olan Leo XIV, Katolik öğretisinin netliğini koruması gerektiğini vurguladı. LGBT lobileri ise bu durumdan endişeli.
Önceki Papa Francis’in 'ılımlı' mesajlarının aksine, Leo XIV, Kilise'nin geleneksel öğretilerini savunan bir çizgiye sahip.
Batı medyasını eleştirmişti
2012 yılında yaptığı bir konuşmada, Batı'da eşcinselliğin "alternatif bir yaşam biçimi" olarak yüceltilmesini eleştiren Leo XIV, bu anlayışın İncil’e açıkça ters düştüğünü vurgulamıştı.
Papa Leo XIV ayrıca, Kilise’nin 'eşcinsel birliktelikleri' kutsamaya başlamasına yönelik eleştirel bir tavır aldı. Bu tür uygulamaların toplumlarda kafa karışıklığına yol açabileceğini savunan Leo, Katolik öğretisinin netliğini koruması gerektiğini dile getirdi.
LGBT lobileri endişeli
Yeni Papa’nın LGBT gündemini teşvik eden yaklaşımlara karşı temkinli duruşu, Katolik inancın geleneksel değerlerini savunan çevrelerde memnuniyetle karşılanırken, LGBT lobileri tarafından eleştiriliyor.
Katolik Kilisesi'nde LGBT için çalışan New Ways Ministry'nin yönetici direktörü Francis DeBernardo, yeni papanın 2012'deki LGBT karşıtı yorumunu duymanın "hayal kırıklığı" meydana getirdiğini belirten bir açıklama yayınladı.