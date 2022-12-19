Yeni petrol şehrimiz: Yeni Şafak Gabar Dağı’nın eteklerinde bulunan sondaj sahasına girdi

Terörün tarih olduğu Gabar’da artık petrol arayan sondaj kulelerin sesleri yankılanıyor. Yeni Şafak olarak halen 5 kuyudan günde 5 bin 300 varil petrolün çıkarıldığı Şehit Esma Çevik petrol sahasında süren hummalı çalışmaları yerinde gözlemledik. Yöre halkı tarafından anlamı “yelkenli tekne” olarak da dile getiren Gabar Dağı’nda arama, çıkarma ve sevkiyat işlemleri özetle şöyle:

GİRİŞLER ÖZEL İZİNLE

Özel izinle giriş yapılan petrol arama sahasında güvenlik önlemleri de üst düzeyde. Nizamiye kapısında görev yapan jandarmalar içerden bilgi alınmadığı ve özel izin olmadığı sürece petrol sahasına girişe izin vermiyor. Çalışmaların yapılmaya başladığı günden bu yana herhangi bir terör olayı ile karşılaşmayan tesis ve bölge korucular ile jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Yeni kuyu açıldıkça güvenlik tedbirleri de bu çerçevede genişletiliyor.

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Gabar dağında bulunan petrol rezervi Şırnak ilini Batman’ın ardından ikinci petrol şehrimiz haline getiriyor. Şırnaklıları heyecanlandıran keşif şehrin çehresini değiştirmeye başlamış.

GÜNLÜK HEDEF 25 BİN VARİL

Bin 700 – bin 800 metre yüksekliğe ulaşan Gabar Dağı’nın yüksek kesimlerinde petrol arama çalışmaları devam ediyor. 6’ncı kuyunun açılması için çalışmalar sürüyor. Hedef bölgede 12 petrol kuyusu daha açmak. 12 kuyunun da üretime geçmesiyle sahadan günlük 25 bin varil petrol üretilecek.

EN AZ 150 MİLYON VARİL ÇIKARILACAK

Mühendisler rezervin ancak 150 milyon varilinin çıkarılabileceğine dikkat çekiyor. Çıkarılan ürünün yüksek gravitede olduğu belirtilerek herhangi bir işleme tabi tutulmadan bile motorin kullanan traktörler gibi araçlarda kullanılabileceği kaydedildi.

BİN 540 RAKIMDA SONDAJ KULESİ

Gabar’da, bin 540 metre rakımda bir sondaj kulesi de bulunuyor. Şehit Esma Çevik petrol sahasında toplamda 3 sondaj kulesinin görev yapıyor.

Tankerler petrol sahası ile köyler içinde mekik dokuyor, petrolün nakli için yollar genişletilip rehabilite ediliyor. Jandarma, özel izin alınmadığı sürece petrol sahasına sokmuyor.

ÖNCE BATMAN’A SONRA HATAY’A

Keşif, Gabar Dağı’ ve çevresinde çehreyi de şimdiden değiştirmeye başlamış. Çıkarılan petrolün nakli için yollar rehabilite edip genişletilmiş. Trafikte tankerler sıklaşmış. Çıkarılan petrol tankerler vasıtasıyla taşınıyor. Petrol sahası ve köylerin içinde artık tankerler mekik dokuyor. Günlük 25 ve üzerinde tanker petrolü Batman’a ulaştırıyor. Ardından da burada işleme sokulan petrol Hatay Dörtyol’da bulunan BOTAŞ tesislerine borular ile naklediliyor. Gabar’a şuan için işleme tesisinin kurulmasının sahanın Batman’a yakın olması nedeniyle düşünülmüyor. 350 kişilik ekip aylardır bölgede mesai yapıyor. Ekipte petrol, doğal gaz, jeoloji, makine, çevre, inşaat mühendisleri, iş güvenliği uzmanları da yer alıyor.

Günde 75 metre sondaj

Dünya genelinde açılan 12 kuyudan 1 tane petrol rezervuarı bulunuyor. Ancak edinilen bilgilere göre Gabar’daki petrolün yoğunluğu ve kalitesi nedeniyle açılacak her kuyuda üretimin başlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra açılan her yeni kuyuda büyük sorunlar ile karşılaşılmadığı sürece günde ortalama 50 metre ile 75 metre aralığında sondaj yapıldığı bildirildi.

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Şırnaklıları heyecanlandıran keşif şehrin çehresini değiştirmeye başlamış.

Şırnak’ta yüzler gülüyor

Petrol, Şırnaklı vatandaşların yüzünü çoktan gülümsetmiş. Osman Basan, "Bizim topraklarımızda çıkan her şey bizim için nimettir. Bu çıkan rezerv bizim için ilerleyen dönemlerde istihdam ve farklı kapıların açılmasını sağlayacak" dedi. Nadir Sunar ise "Bölgeye aşırı bir talep oluştu. Bölgede arazisi olanlar benim arazimde de petrol çıktı diyor. İlerleyen dönemlerde yeni rezervlerin bulunması an meselesi. Şırnak halkından bulunan petrole sevinmeyen yok" ifadelerini kullandı.

GÖZETLEME KULELERİ

Tesisin etrafında dağlardan gelecek olası tehlikelere karşı kurulan gözetleme kulelerinde de 24 saat boyunca izlemeler yapılıyor.

Arazi üç kat değerlendi

Petrol keşfinin Türkiye’ye olduğu gibi bölgeye de çarpan etkisinin büyük olacağı söyleniyor. İlk etkiler görülmeye başlanmış bile. Aramalar kamulaştırma ile başlamış. Ancak bölgede sondaj çalışmalarının yapıldığı alana yakın olan diğer arazilerde de değerlenme göze çarpıyor. Bölgede daha önce dönümü 10 bin lira TL olan araziler dönümde 30 bin TL’ye çıkmış. Geçmişte terörle anılan Gabar Dağı’nda artık enerjinin kalbi atıyor. Gabar Dağı’nın anlamı bölge halkı arasında “yelkeni ve kürekleri olan tekne” olarak açıklanıyor. Bu detaya dikkat çekilerek refaha ve kalkınmaya bölgenin yelken açtığı yorumları yapılıyor.

Gençlere iş kapısı

Keşfin bölgenin kalkınması konusunda Batman örnek olarak halk arasında gösteriliyor. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, “İlimizde böyle bir kaynağın çıkması bizler için büyük moral ve motivasyon oldu. İlerleyen dönemler için belki doğrudan belki dolaylı olarak halkımıza, gençlerimize bu petrol sahası bir iş kapısı olabilir. Emeği geçen herkese kolaylıklar diliyoruz. Bölgemizdeki petrol araştırmalarından daha iyi haberler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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