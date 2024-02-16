Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Irkçılığın ne olduğunu İngiltere'de gördüm

Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'nın 76'ncı bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik "dil ve din" konusu masaya yatırdı. 'Aidiyeti olan bir çocuğun yetişmesi' gerektiğini vurgulayan Çelik'e, Kaynak, "Onun için birinci sıraya dili koyduk. İkincisi dindir. Din medeniyetin aslıdır. Ve dille birleştiğinde anlam ifade eder. Çünkü din, dili biçime sokar" sözleriyle destek verdi. Ersin Çelik'in "dil yaşar, din yaşatır" sözünü "Herkes düşündüğü inanç sistemine göre dilini kullanır." ifadesiyle karşılık veren Kaynak, "Dille dinin ilişkisi birebirdir. Literatürü kaybettiğin anda kendi ülkenin içerisinde yabancılaşırsın." dedi.