Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Türkiye’yi parçalamak isteyenler paramparça oluyor

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 75'inci bölümünde "Türkiye’yi parçalamak isteyenler paramparça oluyor" başlığını masaya yatırdı.
Hafıza bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, Türkiye düşmanlarına karşı ülkenin değerlerine sahip çıkılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'de yaşanılıyorsa Türkiye'nin savunulması gerektiğini, eğer başka ülke savunulacaksa o kişinin söz konusu ülkeye gitmesi gerektiğini belirten Kaynak, "Bu ülkenin kendi değerlerine sahip insanlara ihtiyacı var." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşanan 'sınır anlaşmazlığı' tartışması 25 eyalete yayıldı. ABD'de, Cumhuriyetçi valiler tarafından yönetilen 25 eyalet, hükümete karşı Texas'ı destekledi ve Biden'ı yasa dışı göçe karşı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçladı. Ülkede federal güçler ile eyalet güçleri arasında bir çatışma çıkması an meselesi haline gelirken, söz konusu olası iç savaş üç hafta önce, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in geçmişin ve bugünün nabzını tuttuğu Hafıza'da ele alınmıştı. Son zamanlarda ABD'de yaşanan gelişmelerin öngörüldüğü 71'inci bölümde Kaynak, çıkacak bir çatışmanın 'çıkar çatışması' kaynaklı olacağını ifade etmişti.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 71'inci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin dünyadaki hakimiyet planını masaya yatırdı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının sonrasında dünya genelinde dağılan imparatorluklara dikkat çeken Kaynak, kurulan Pike devletler ile bazı devletlerin kontrolünün diğer devletler ile kontrol edilmesinin amaçlandığını belirtti. Ufuk Kaynak, ABD'nin böylelikle İslam dünyasının kontrolünün İsrail'e verildiğini söyledi.
Yeni Şafak'ın YouTube kanalında canlı yayınlanan Hafıza'da bu hafta "Yehudiler Amerika'yı nasıl ele geçirdi?" konusu masaya yatırıldı. Dünya sisteminin yeniden yazıldığı belirtilirken Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak "1944’ten sonra bütün eğitim sistemini yeniden yazdılar. Ülkelerin tarihlerini, dünyanın coğrafyasını, tıp bilgisini, mühendisliğin hepsini çalıp kendilerine aktarmaya başladılar. Gazze’de vahşeti yapan adamlar aslında hiç değişmedi, hiç medeni olmadılar” dedi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın altıncı bölümünde yine tarihin tozlu sayfalarındaki kritik konular ele alınarak 'ABD içimize nasıl girdi?' konusu masaya yatırıldı. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın içimize okullar aracılığıyla girdiğini ve bunu da Robert Koleji sayesinde yaptığını ifade etti. ABD'nin geçmişini derinlemesine irdeleyen İbrahim Ufuk Kaynak, Amerika'nın Osmanlı Devleti'ne vergi ödemesine de değindi. ABD'nin Türklerle ilişkisinin Akdeniz'de ticaret yapma isteğiyle başladığını aktaran Kaynak, Amerika'nın tarihinde vergi ödediği tek devletin Osmanlı Devleti olduğunu hatırlattı.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki yedinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Anadolu'daki casusluk ve mandacılık faaliyetlerini ele aldı. ABD'nin Türkiye'ye eğitim üzerinden nasıl girdiğini anımsatan Çelik'in "ABD'nin casusluk ve mandacılık için yaptığı çalışmalar neydi?" sorusuna cevap veren Kaynak, asıl olayın Hristiyanlığı yayma fikri olduğunu ve Osmanlı'nın son döneminde 465'i Amerikan olmak üzere yaklaşık 1000 tane yabancı okul olduğunu söyledi. Okullarla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkarıldığını aktaran Kaynak, yabancı okulların yerleştirdikleri disiplinleri nedeniyle öğrencilerin kendi ülkesindeki diğer okulları kötülemeye başladığını ifade etti.