Yeni yerli markalarımız olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teslim edilerek 4 Nisan’da yollara çıkan Togg’un ardından yeni markaların oluşturulacağı AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer aldı. Farklı sektörler içerisinde oluşturulacak yeni yerli markalar Türkiye’ye piyasa değerinden daha ucuz ve daha kaliteli ürünlerin temin edilmesine katkı sağlayacak. Mobil ekosistemlere entegre edilecek yeni markalar teknolojinin her alanında kendisine yer bulacak.

OTONOM TOGG YOLDA

Yerli teknolojiler kapsamında, uzay ve havacılık, çip, elektronik, yapay zeka, biyoteknoloji, sentetik biyoloji, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri başta olmak üzere, kamu-özel sektör iş birliklerine hız kazandırılacak. Böylece Togg gibi mega yatırım projeleri sisteme hızla dahil edilecek. Bu yeni markalar ve girişimler ile birlikte küresel yenilik endeksinde Türkiye 17 sıra atlayarak 37’nci sıradan 20’nci sıraya sıçrayacak.

Yeni kurulacak olan ekosistemde Togg başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve yüksek hızlı şarj istasyonlarının artırılması konusunda ilave adımlar atılacak. Bu kapsamda elektrikli araç stoku 2 milyonu, şarj istasyonu sayısı ise 200 binin üzerine çıkarılacak. Togg’un en önemli parçalarının tamamını yerli üretime dönüştürerek yüzde 100’e yakın yerliliğe kavuşturulacak. Ayrıca Togg’un tam otonom olarak çalışmasına izin verilecek ve yerli araç yollarda sürücüsüz bir şekilde hareket edebilecek. Kurulan yeni yatırımlar ile bilişim ihracatının 15 milyar doları aşması hedefleniyor.

Türkiye’nin Otomobili Özbekistan’da

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg, ülke sınırları dışında ilk durağı olan Azerbeycan’ın ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyetinin teslim ettiği Gemlik mavisi Togg’u teslim alan Mirziyoyev, T10X modelini başkent Taşkent caddelerinde test etti.







