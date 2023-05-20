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Yeni Yüzyıl için Omuz omuza

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kampanya döneminde de ilk turdaki gibi devam edilecek. “Kazanımların devamı için son adım”, “İstikrara son adım”, “İstikrarı bozmadan umuda doğru omuz omuza”, “Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye için omuz omuza” sloganları kullanılacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı.

Cumhur İttifakı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için çalışmalarını yürüten Cumhur İttifakı’nın 28 Mayıs’a ilişkin sloganları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kampanya döneminde de ilk turdaki gibi devam edilecek. “Kazanımların devamı için son adım”, “İstikrara son adım”, “İstikrarı bozmadan umuda doğru omuz omuza”, “Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye için omuz omuza” sloganları kullanılacak. İlk tur seçimlerine ilişkim ekim ayında kampanya başlatan AK Parti, kampanyayı Türkiye Yüzyılı üzerine kurmuştu. 2’nci tur seçimlerine de ilk turdaki gibi “Doğru zaman doğru adam”, “Doğru adımlara yola devam” olmak üzere doğruluk teması üzerinden kampanyalarına devam edecek.




#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#28 Mayıs
#AK Parti
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