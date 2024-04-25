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Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

17:29 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Ali Öztoklu
Ali Öztoklu

Ali Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti.

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."


#31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
#Doğanhisar
#istifa
#Konya
#Yeniden Refah Partisi
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