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Yeniden Refah'ta bir deprem daha: Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve altı üye istifa etti

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın ardından yeni bir istifa krizi yaşadı. Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Yeniden Refah Partisinden istifa etti. Konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, kendisiyle birlikte altı meclis üyesinin daha istifa ettiğini de belirtti.

Semih Bozkuş
21:25 - 3/09/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın istifasının ardından bu kez de Konya'dan gelen haberle sarsıldı.

Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz'ın yanı sıra meclis üyesi de partiden ayrıldı.

İstifasını yazılı açıklamayla duyurdu

İstifa haberini sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz. Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."



#İstifa
#Yeniden Refah Partisi
#Konya
#Mehmet Ali Yılmaz
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