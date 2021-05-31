​Yenişehir Havaalanı yeniden hayat buldu

Uluslararası Yenişehir Havaalanı’nın daha aktif kullanılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanlığı’nın temasları sonuç vermiş ve Türk Hava Yolları Bursa’dan Ankara, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır ve Muş seferlerini neredeyse yüzde 100 dolulukla başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden THY iç hatlardaki çapraz uçuşları durdurmuştu. THY, yeni normal diye adlandırılan 1 Haziran 2020’den itibaren Ağrı, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kars, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Sivas havaalanlarına uçuşları başlatırken, Bursa Yenişehir Havaalanı uçuş programı dışında tutulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’yı ziyaretinin ardından da Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuş programına alınması kararlaştırılmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan Erzurum, Muş ve Trabzon’a uçak seferlerinin başlatılacağı açıklanırken, pandemi nedeniyle tam kapanma sürecine girilmesiyle seferler ertelenmişti.

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İLK SEFER TRABZON’DAN

Pandemi nedeniyle uzun süredir uçuşlara kapalı olan Yenişehir Havaalanı’nda hareketlilik yeniden başlandı. Trabzon - Bursa seferini yapan uçak Yenişehir Havaalanı’na inerken, yolcular Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve Osman Mesten ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından karşılandı. Davul zurna ve kemençe ile karşılanan yolculara kestane şekeri ikram edilirken, Bursa- Erzurum seferini yapan uçak da Bursa’dan havalandı. Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılmasının ardından kent merkezinden havaalanına ulaşımı sağlayan Burulaş’ın 80 numaralı hattı da uçuşlarla eş zamanlı olarak seferlere başladı. Böylelikle hem 80 numaralı hat hem de BBbus ile Bursa’dan 3 havaalanına da ulaşım konforlu ve kesintisiz bir şekilde sağlanıyor.

İNŞALLAH ARTARAK DEVAM EDECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar Bursalıların Sabiha Gökçen ve İstanbul Havaalanlarını yoğun şekilde kullansa da Yenişehir Havaalanının hem ilçe ekonomisi hem de çabuk ulaşım açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa’nın farklı coğrafyalardan göçüp gelen insanlarla tam bir çiçek bahçesi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu manada havayolu seferlerin olmaması bir eksiklikti. Şükürler olsun, bugün itibariyle başladı. İnşallah artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftanın 6 günü bu seferler var. 80 numaralı hattımız bu noktada insanlarımızın Bursa’dan havalimanına, havalimanından Bursa’ya taşınması noktasında hizmet edecek. İnşallah memleketlerimizi, şehirlerimizi daha da yakınlaştıracak bu hizmet eksilmeden artarak devam eder” dedi.

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SAHİP ÇIKMALIYIZ