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Yerinde Dönüşüm'de ilk temel atıldı

Deprem bölgesine yönelik Yerinde Dönüşüm Projesi'nde ilk temel Malatya'da atıldı. Bakan Özhaseki, sonrasında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa edeceklerini söyledi. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm'e 134 bin civarında başvurulduğunu bildirdi. Özhaseki, çadırlarda, konteynerlerde, sosyal tesislerde barınan depremzede vatandaşları bir an evvel evine kavuşturmak istediklerini dile getirdi.

04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Malatya.

Malatya.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımına başlanan konutlar tamamlanıncaya kadar deprem bölgelerinden ayrılmayacaklarını söyledi. Özhaseki, Malatya’da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı’nın temeli atma töreninde, projenin hayırlı olmasını diledi. Önceki ziyaretlerinde bu bölgenin şehrin kalbi konumunda olduğunu gördüğünü ve bir an önce işe başlamak için harekete geçtiklerini anlatan Özhaseki, “Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya’dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, temel atma töreninin ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

450 BİN KİŞİ KONTEYNERDE KALIYOR

Özhaseki şöyle devam etti: “Şu anda 55 bin kişi çadırlarda, 75 bin kadar kardeşimiz yurtlarda, sosyal tesislerde, 450 bin kadar kardeşimiz konteynerlerde kalıyor ve 300 binden fazla aileye de kira yardımı yapıyoruz. Onlar oralarda çadır kentlerde ve zor şartlarda yaşarken bizim de önceliğimiz burası, bir an önce gelelim bunları yapalım, kardeşlerimizi evine gönderelim, onlar evine otursunlar ve bizlere de dua etsinler. İnşallah bunu yapıncaya kadar buralardan ayrılmayacağız, buralardan çıkmayacağız.”



#Yerinde Dönüşüm
#Malatya
#Deprem Bölgesi
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