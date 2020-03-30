Gündem Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor
ESKİŞEHİR

Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Eskişehir’de koronavirüsten korunmak için takılan tek kullanımlık maske ve eldivenler, hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte duyarsız kişiler tarafından çöplükler yerine gelişigüzel olarak yerlere atılıyor.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar, sağlık açısından olumsuz bir ortam oluşmasına sebep olan kişilerle ilgili yetkililerden yardım bekliyor.
Vatandaşlar, sağlık açısından olumsuz bir ortam oluşmasına sebep olan kişilerle ilgili yetkililerden yardım bekliyor.

Maske ve eldiven kullanımı, koronavirüsten korunmak için en temel öğelerin başında geliyor. Uzmanlar da maske ve eldivenlerin çoğunlukla tek kullanımlık olanlarını tavsiye ediyor. Kullan at şeklinde tasarlanan bu ürünlerin kullanıldıktan sonra sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir şekilde atılması gerekiyor.

Uzmanlar da maske ve eldivenlerin çoğunlukla tek kullanımlık olanlarını tavsiye ediyor.

Eskişehir’de ise bazı duyarsız kişilerin bu ürünleri kullandıktan sonra çöp yerine kaldırım ve yollara attıkları gözlendi.

kentte birçok alanda yerlere atılan maske ve eldivenler sağlık konusunda adeta tehlike saçıyor.

Tüm dünya sağlık konusunda ciddi bir sınavdan geçerken, virüsten korunmak için kullanılan ürünlerin kullanıldıktan sonra yerlere atılması çoğu vatandaşın tepkisini çekti.

kentte birçok alanda yerlere atılan maske ve eldivenler sağlık konusunda adeta tehlike saçıyor.

Ayrıca kentte birçok alanda yerlere atılan maske ve eldivenler sağlık konusunda adeta tehlike saçıyor. Vatandaşlar, sağlık açısından olumsuz bir ortam oluşmasına sebep olan kişilerle ilgili yetkililerden yardım bekliyor.

Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor: Vatanlar tepki gösterdi
FOTOĞRAF 8
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Maske ve eldiven kullanımı, koronavirüsten korunmak için en temel öğelerin başında geliyor. Uzmanlar da maske ve eldivenlerin çoğunlukla tek kullanımlık olanlarını tavsiye ediyor.
Title
Kullan at şeklinde tasarlanan bu ürünlerin kullanıldıktan sonra sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir şekilde atılması gerekiyor.
Title
Eskişehir'de ise bazı duyarsız kişilerin bu ürünleri kullandıktan sonra çöp yerine kaldırım ve yollara attıkları gözlendi.
Title
Tüm dünya sağlık konusunda ciddi bir sınavdan geçerken, virüsten korunmak için kullanılan ürünlerin kullanıldıktan sonra yerlere atılması çoğu vatandaşın tepkisini çekti.
Title
Ayrıca kentte birçok alanda yerlere atılan maske ve eldivenler sağlık konusunda adeta tehlike saçıyor.
Title
Vatandaşlar, sağlık açısından olumsuz bir ortam oluşmasına sebep olan kişilerle ilgili yetkililerden yardım bekliyor.
Title
Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Title
Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor: Vatanlar tepki gösterdi
Eskişehir'de, koronavirüsten korunmak için takılan tek kullanımlık maske ve eldivenler, hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte duyarsız kişiler tarafından çöplükler yerine gelişigüzel olarak yerlere atılıyor.
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