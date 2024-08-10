"Yerli şirket" imajı da kurtaramadı: Sivil toplumun İsrail sevici Coca Cola'ya cevabı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e karşı yürütülen boykot hareketi kararlılıkla devam ediyor.
Gazze'de binlerce masumun kanına giren terör devleti İsrail'in en büyük destekçilerinden Coca Cola’ya karşı başlatılan boykot kampanyası sonuçlarını vermeye başladı.
Şirketin 2023’te Türkiye satış hacmi yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azaldı.
Şirket satışlarının düşmesinin ardından malum boykota karşı Türkiye'de "yerli şirket" imajı için yeni bir reklam kampanyası başlatan İsrail sevici Coca Cola, umduğunu bulamadı.
"Gamze'nin emeğiyle Türkiye'de üretildi" sloganını çeşitli isimlerle çevirip duran İsrail sevici firma için Ankara Filistin Dayanışma Platformu harekete geçti.
Boykot Çalışma Grubu olarak Gazze ve Filistin için muhtelif kesimlerden STK'ları bir araya toplayan Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) "Sivil toplumun Coca Cola'ya cevabı" şeklinde bir klip hazırladı.
Çektiği kliplerle sosyal medyada farkındalık oluşturan 'ANFİDAP' boykota devam çağrısı yaptı. Yapılan çağrıda "İnsanlık tarihinin en utanç verici sahnesine dünya sessiz. Siyonizmin tek anladığı dil ise güç olacaktır. O yüzden boykota devam" ifadeleri kullandı.