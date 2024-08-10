"Yerli şirket" imajı da kurtaramadı: Sivil toplumun İsrail sevici Coca Cola'ya cevabı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Zengin Market'in sahibi, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının destekçisi Coca-Cola'yı boykot ederek markaya ait ürünleri iade etti. İlk olarak boykot ürünü olan Algida markasını, daha sonra cips markası olan Lay's'i boykot ederek satmadığını söyleyen esnaf, son olarak Coca-Cola'yı da boykot ederek dolabını firmaya iade etti.