Yeşil ormanlar için el birliğiyle temizlik

Bakan Yumaklı, 2025 yılı “Orman Benim” seferberliğini İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle başlattı. Burada konuşma yapan Yumaklı, şunları söyledi: "Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken, diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyoruz. Bu tehditlerin en önemlisi de orman yangınları. Son 10 yılda yanan orman alanı, bir önceki 10 yılda yanan orman alanının iki katı. İklim değişikliği, sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl, 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu, 23 Temmuz 2024 ise yine son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazla ise nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa işte orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor."