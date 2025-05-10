Yeşil ormanlar için el birliğiyle temizlik

“Orman Benim” seferberliğiyle 81 ilde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve gençler, yeşil alanlardaki çöpleri temizledi. Seferberliği İzmir’den başlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025’in geçtiğimiz yıldan daha sıcak olmasının beklendiğini vurgulayarak "Bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor" dedi.
81 ilde “Orman Benim” seferberliğiyle ormanlık alanlar temizlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanya kapsamında İzmir’de katıldığı etkinlikte, 2025’in şimdiye kadarki en sıcak yıl olabileceğine dikkat çekerek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, tedbirin hayati önem taşıdığını söyledi.
SON 10 YILDA 2 KAT ARTTI
Bakan Yumaklı, 2025 yılı “Orman Benim” seferberliğini İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle başlattı. Burada konuşma yapan Yumaklı, şunları söyledi: "Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken, diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyoruz. Bu tehditlerin en önemlisi de orman yangınları. Son 10 yılda yanan orman alanı, bir önceki 10 yılda yanan orman alanının iki katı. İklim değişikliği, sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl, 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu, 23 Temmuz 2024 ise yine son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazla ise nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa işte orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor."
YÜZDE 84'Ü ÖNLENEBİLİR
Bakan İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 84'ünün önlenebilir olduğuna dikkati çekti. Büyük orman yangınlarının küçük hassasiyet ve dikkatle önünün kesilebileceğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti: "Orman yangınlarıyla mücadelede en etkin yöntem, yangınının hiç çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz de arkadaşlarımıza bunu hedef olarak verdik. Arkadaşlarımız 2024 yılının sonbaharından itibaren köy köy dolaştı ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemini anlattı. Bu mücadelenin sadece bir grubun, kurumun ya da kesimin mücadelesi olmadığını bilmek gerekir. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gönüllülerimizle bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor." Konuşmaların ardından Yumaklı ve alandaki öğrenciler, ormanda çöp topladı. Etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki gençler, yeşil alanlardaki çöpleri topladı.