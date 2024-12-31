Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle artması beklenen alkollü içki tüketimi, kaçak/sahte içki üretimi ve satışına bağlı alkol zehirlenmeleri riskine karşı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul genelinde denetimleri yoğunlaştırdı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile dün İstanbul’un Kadıköy ilçesinde alkol sunumu yapılan iş yerleri denetimlerine eşlik etti.
GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI
Yıl boyunca gıda denetimlerine ağırlık verdiklerini söyleyen İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, "Dönemsel olarak denetim önceliklerimiz oluyor. Bugün de özellikle yeni yıla yönelik gıda denetimlerimiz var. Gıda işletmelerimizde gerek gıda sunan gerekse alkol sunan işletmelerimizde bu tür denetimleri sıklaştırdık. İstanbul'umuzda 130 bin 800 gıda işletmemiz var. Bu gıda işletmelerimizde 2024 yılı itibariyle 225 bini aşkın denetim gerçekleşti. Bu 225 bin denetimde 8 bin 750 işletmeye gerekli yaptırımlar uygulandı. Yaklaşık yüzde 3,5 uygunsuzluk var. Özellikle yılbaşı döneminde hem alkol içki olsun hem diğer gıda ürünleri olsun sunan yerlerde de bu net denetimlerimizi sıklaştırdık. Sadece dün yapmış olduğumuz denetim sayısı bini aştı" dedi.
400 MİLYON TL CEZA KESİLDİ
2024 yılı başından bu yana 39 ilçede denetimlerin yapıldığını anlatan Parıldar, şu ana kadar 225 bin resmi kontrol yapılmış olup, bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 750 işletmeye 400 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.
KKTC polisiyle ortak operasyon
- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisinin iş birliğinde aranan 31 kişi, Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak sınır dışı edildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri arasında gerçekleştirilen iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucu KKTC'de yakalanan 31 kişinin sınır dışı edilerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimlerine teslim edildiği belirtildi. Sınır dışı edilen Türkiye vatandaşı 22 kişinin, uyuşturucu ticareti, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesin hapis cezaları bulunduğu ifade edilen açıklamada, 9 kişinin ise Interpol tarafından kırımızı bültenle arandıkları kaydedildi.