Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Yıl boyunca gıda denetimlerine ağırlık verdiklerini söyleyen İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, "Dönemsel olarak denetim önceliklerimiz oluyor. Bugün de özellikle yeni yıla yönelik gıda denetimlerimiz var. Gıda işletmelerimizde gerek gıda sunan gerekse alkol sunan işletmelerimizde bu tür denetimleri sıklaştırdık. İstanbul'umuzda 130 bin 800 gıda işletmemiz var. Bu gıda işletmelerimizde 2024 yılı itibariyle 225 bini aşkın denetim gerçekleşti. Bu 225 bin denetimde 8 bin 750 işletmeye gerekli yaptırımlar uygulandı. Yaklaşık yüzde 3,5 uygunsuzluk var. Özellikle yılbaşı döneminde hem alkol içki olsun hem diğer gıda ürünleri olsun sunan yerlerde de bu net denetimlerimizi sıklaştırdık. Sadece dün yapmış olduğumuz denetim sayısı bini aştı" dedi.