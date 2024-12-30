Ankara Belediyesi 31 Aralık 2024 gecesinde otobüs ve metro seferlerinin saat kaça kadar süreceğini açıkladı. Otobüs seferleri 24 saat sürecek.

Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında Ankaray ve metro 02.30'a kadar, raylı sistemlerle entegre çalışan ring hatları 03.00'e kadar ve EGO otobüsleri saat 05.00'e kadar hizmet verecek.

Metro, Ankaray ve EGO otobüsleri kaça kadar çalışacak?

31 Aralık'ta Ankara'da 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütecek.

Toplu taşıma hizmetlerinde de yılbaşına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre, metro ve Ankaray, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, saat 02.30'a kadar hizmet sunacak, raylı sistemlerle entegre ring hatları ise saat 03.00'a kadar ek seferler yapacak.