31 Aralık ve yılbaşında sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla az bir zaman kala sağlık ocaklarında aile hekimlerine muayene olacak hastalar ile ilaç alacak vatandaşlar hem aile sağlık ocaklarının hem de eczanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Peki Yarın sağlık ocakları eczaneler açık mı, 31 Aralık resmi tatil mi, öğleden sonra tatil mi?