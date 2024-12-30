31 Aralık'ta sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşı öncesi işlerinizi halletmek ve sağlık durumunuzu kontrol etmek için 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor musunuz? Bu haberimizde 31 Aralık'ta hangi kurumların açık olacağı hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.
31 Aralık ve yılbaşında sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla az bir zaman kala sağlık ocaklarında aile hekimlerine muayene olacak hastalar ile ilaç alacak vatandaşlar hem aile sağlık ocaklarının hem de eczanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Peki Yarın sağlık ocakları eczaneler açık mı, 31 Aralık resmi tatil mi, öğleden sonra tatil mi?
Yarın sağlık ocakları eczaneler açık mı?
31 Aralık tarihi, Türkiye'de resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle sağlık ocakları, eczaneler ve diğer kamu kurumları normal mesai düzenine göre çalışır. Yılbaşı arifesi olması nedeniyle, öğleden sonra tatil ya da mesai düzeninde değişiklik genellikle yapılmaz. Ancak özel kurumlarda farklı uygulamalar olabileceği için önceden bilgi almanız faydalı olur.