Gündem Yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştı Osmaniyedeki orman yangını kontrol altında
OSMANİYE

Yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştı: Osmaniye’deki orman yangını kontrol altında

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını, dördüncü gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Yıldırım düşmesi sonucu çıkmıştı: Osmaniye’deki orman yangını kontrol altında
Osmaniye’deki orman yangını kontrol altına alındı

Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti.

Yangın, dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi’ne doğru ilerledi. Bölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı.

30 teknik eleman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, Yeşildere köyüne doğru yaklaşan yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

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