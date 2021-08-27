-Yıldırım’da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım belediye başkanı Oktay Yılmaz: “Şirinevler, Hacivat, Samanlı, Çınarönü, Millet, Arabayatağı ve Vakıf mahallelerimizin doğalgaz sorununu ortadan kaldıracağız”

Yıldırım Belediyesi’nin, imar planı bulunmayan bölgeleri doğalgaza kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Yıldırım’ın yanı sıra Osmangazi ve Gürsu ilçelerindeki imar planı bulunmayan mahallelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı. Yıldırım’ın Arabayatağı Mahallesi’nde düzenlenen ‘Çevreyolu Altı Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Başlangıç Töreni’ne; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Müfit Aydın, Atila Ödünç, Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, SOCAR Doğalgaz Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

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TEMİZ VE ÇEVRECİ ENERJİ

Altyapı çalışmaları başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, Yıldırım için çok önemli bir güne tanıklık ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, ilçemizin mevcut sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte 3-4 mahalleyi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. Tabi bu görüşmelerde, vatandaşlarımızın bizlerden bazı talepleri oluyor. Çevre Yolu’nun altındaki mahallelerimize her gittiğimizde, özellikle kadınlarımızın bizden ilk isteği doğalgaz oluyordu. Bizler de hemşehrilerimize ‘Ağustos ayında doğalgaz için ilk kazmayı vuracağız’ diyorduk. Bugün, verilmiş bir sözü tutmanın mutluluğu ve huzuru ile karşınızdayız. Bugün burada gerçekleştireceğimiz temel atma töreni ile Şirinevler, Hacivat, Samanlı, Çınarönü, Millet, Arabayatağı ve Vakıf mahallelerimizin doğalgaz sorununu ortadan kaldıracağız. Bu proje ile birlikte sadece Yıldırım’da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiili adımını atıyoruz. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforuyla tanışacak ve hemşehrilerimiz daha az yakıt parası ödeyecek. Bu hizmetin en önemli tarafı ise bölge insanımız artık kirli havayı teneffüs etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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YILDIRIM’DA HIZLI DÖNÜŞÜM

Daha yaşanılabilir bir Yıldırım için yılmadan yorulmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yıldırım hızlı bir dönüşüm içinde. İlçemizin yeşil alanlarını toplam da 1 buçuk milyon metrekare artırma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Önümüzdeki Ay Balaban Mesire Alanı’nı hizmete açıyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı’nın da ihalesini yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle Gökdere Millet Bahçesi’ni de hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız, orada da çalışmalar devam ediyor. Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde, yıkım işlemlerini tamamlayıp yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. İnşallah 2023’ün şubat ayında Mevlana’da yeni yaşam başlayacak. Devam eden çalışmalarımız var, planlama aşamasındaki projelerimiz var. Onlar da tamamlandığında Yıldırım’daki değişim herkes için daha görünür hale gelecek. Ben doğalgaz temel atma törenimizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Mahallelerimizin doğalgaza kavuşmasında gösterdikleri çaba ve desteklerden ötürü milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyle Başkanımıza, SOCAR firmasının değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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‘EN ÖNEMLİ TALEPTİ…’

Yıldırım, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinin en önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın en öncelikli talebi doğalgazdı. Şükürler olsun bu talebi karşılama yolunda en önemli adımı attık. Tabi bu hizmet uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bu iş için büyük uğraş verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın ise 20 yıl önce Bursa’nın altyapı alanında büyük eksiklerini olduğunu hatırlatarak, “Bunların tamamını AK Parti hükümeti ortadan kaldırdı” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, çok yoğun bir çalışma ve emeğin meyvelerinin alındığını vurgulayarak, “Yola çıkarken ‘Üçlü olsun, güçlü olsun’ demiştik. Bu hizmet işte üçlü yapının bir neticesi” dedi.