Yılın ilk MGK’sında kritik başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yoğun bir gündemle bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Gündemin ilk sırasında yer alan terörle mücadele kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulacak ve bu konuda alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilecek.

Bu çerçevede Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler gözden geçirilecek. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan PYD’ye Rum Kesimi’nde temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

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RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

MGK’daki bir diğer önemli başlık da Rusya ve Ukrayna arasında derinleşen kriz ile Türkiye’nin arabuluculuk önerisi olacak. Bu kapsamda, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimlerin değerlendirileceği toplantıda, Erdoğan’ın şubat başında Ukrayna’ya yapacağı ziyaret ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı öngörülen görüşme de ele alınacak.

Yine, Ermenistan’la normalleşme diplomasisinin yanısıra Kafkasya ve Balkanlar’daki son gelişmeler, Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama, seçimlerin 24 Aralık 2021’de yapılması planlanırken ertelenen ve henüz yeni bir tarihin belirlenemediği Libya’daki gelişmeler masadaki diğer kritik konuların olacağı ifade ediliyor.

KÖRFEZ TURU

Normalleşme adımları kapsamında Erdoğan’ın gelecek ay yapacağı Körfez turu ve atılacak adımları da MGK’da ele alınması bekleniyor. 15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesi beklenen Erdoğan’ın, uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan’a da bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Gaz projesinde Türkiye formülü

ABD’nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından Avrupa’ya gaz nakil hattının gelecekte nasıl şekilleneceği sorusu gündeme gelirken, bölgedeki doğal kaynakların Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik projelerle ilgili atılacak adımlar ve bu konudaki gelişmelerin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un Türkiye’ye gelebileceğini açıklaması sonrası yumuşama sinyalleri olarak yorumlanan iki ülke ilişkileriyle ilgili de değerlendirmeler yapılacak.