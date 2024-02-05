Yine acımadılar! Yunanistan itti İHA'lar tespit etti: Ege Denizi'ndeki göçmenleri Türk ekipler kurtardı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, kurtarılma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Marshall Adaları bandıralı “Paola Topic” isimli yük gemisi, 19 Eylül 2022 tarihinde Kaş'ın güneyinde, yaklaşık 100 deniz mili mesafede yardım çağrısında bulundu. İHA ile tespit ettiğimiz gemi derhâl Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Ayrıca bölgeye yakın seyir hâlinde bulunan TCG GÖKSU ve TCG BAFRA olay mahalline yönlendirildi. Yaklaşık 300 kazazedenin bulunduğu “Paola Topic” isimli ticari gemi hemen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından Antalya'ya intikal ettirildi.' ifadelerini kullandı.