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Yine acımadılar! Yunanistan itti İHA'lar tespit etti: Ege Denizi'ndeki göçmenleri Türk ekipler kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil botu tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede, 2 Şubat 2024 tarihinde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:51 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:51 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunanistan itti İHA'lar tespit etti
Yunanistan itti İHA'lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil botu tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede, 2 Şubat 2024 tarihinde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.



MSB görüntüleri paylaştı: İHA ile tespit edilen 300 göçmen kurtarıldı
MSB görüntüleri paylaştı: İHA ile tespit edilen 300 göçmen kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, kurtarılma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Marshall Adaları bandıralı “Paola Topic” isimli yük gemisi, 19 Eylül 2022 tarihinde Kaş'ın güneyinde, yaklaşık 100 deniz mili mesafede yardım çağrısında bulundu. İHA ile tespit ettiğimiz gemi derhâl Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Ayrıca bölgeye yakın seyir hâlinde bulunan TCG GÖKSU ve TCG BAFRA olay mahalline yönlendirildi. Yaklaşık 300 kazazedenin bulunduğu “Paola Topic” isimli ticari gemi hemen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından Antalya'ya intikal ettirildi.' ifadelerini kullandı.



#MSB
#Ege Denizi
#Yunanistan
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