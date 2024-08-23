YKS'de dereceye giren 3 öğrencinin tercihi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren 3 öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

YKS Yabancı Dil Testi Almanca birincisi Sevgi Kırmızıbekmez, YKS sayısal puan türünde Türkiye 89'uncusu Mustafa Reşat Alkın ile hem yurt içi hem de yurt dışındaki yarışmalarda aldığı derecelere istinaden özel öğrenci statüsü bulunan Azra Demirkapılar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih etti.

Kırmızıbekmez, Alkın ve Demirkapılar, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale'yi, Yeşilköy'deki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde ziyaret etti.

Prof. Dr. Çetinkale, Başhekimlik binasında ağırladığı yeni öğrencilerine fakülteyle ilgili bilgi vererek tavsiyelerde bulundu.

Çetinkale, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Batıoğlu Karaaltın ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse ile birlikte öğrencilere tıp fakültesini de gezdirdi.

Ziyarette öğrencilere, fakültenin adının yazılı tişört hediye edildi ve rozet takıldı.

"Şimdi bu meslekle nişanlandınız, mezun olduğunuz gün evlilik gününüz"

Prof. Dr. Çetinkale, öğrencilere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Cumhuriyet'in 100'ncü yıl öğrencileri olarak geldiklerini söyledi.

Tıp eğitimi süresince öğrencilerin çok bilgi öğreneceğini belirten Çetinkale, "Üçüncü ve dördüncü sınıfta 'Her şeyi biliyorum.' diyeceksiniz. Dördüncü sınıfın sonuna doğru 'Bilmem gereken bir şeyler varmış.' diyeceksiniz. Beşinci sınıfta 'Şimdi bayağı bir şey öğrendim.' diyeceksiniz. Altıncı sınıfta ise 'Bilmediğim o kadar çok şey varmış.' diyeceksiniz. Şimdi siz bu meslekle nişanlandınız, mezun olduğunuz gün evlilik gününüz." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında önlük giyme töreni yapılacağını dile getiren Çetinkale, "O gün sizde doktor hissi oluşacak. Sadece sizde değil bütün yakınlarınızda da oluşacak." dedi.

Doktorlukta her hastanın bir sınav olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetinkale, "Hiçbir hasta diğer hastanın eşi değildir. İnsanlar ne kadar farklıysa o insanların aynı hastalıkları olsa bile farklıdır. Onun tanısını koymak, tedavisini düzenlemek, iyileştirmek başardığınız bir sınav olacak." diye konuştu.

"Ne kadar donanımlı bir şekilde yetişeceğimi görmüş oldum"

YKS Yabancı Dil Testi'nde Almanca Türkiye birincisi Sevgi Kırmızıbekmez, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burayı aslında gezerken de ne kadar donanımlı bir şekilde yetişeceğimizi ne kadar mesleki anlamda ve akademik anlamda tecrübe edineceğimizi görmüş oldum. Bu nedenle çok mutlu ve güvenli bir şekilde okulda iyi hissettim." dedi.

YKS'de sayısal alanda Türkiye 89'uncusu Mustafa Reşat Alkın da doktor olmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini aktararak, bu okulu tercih etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"6 yılımın çok değerli ve güzel geçeceğine inanmış oldum"

TÜBİTAK 53'üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ise biyokimya üçüncüsü olarak özel öğrenci statüsüyle yerleşen Azra Demirkapılar, Cerrahpaşa İngilizce Tıp Bölümü'nün tek tercihi olduğunu söyledi.

Demirkapılar, başlangıçta tıbbı tercih etmesi konusunda bazı şüpheleri olduğunu belirterek, "Zamanla keşfederek seveceğime inanıyordum ama şimdiden buradaki hocalarımızın ilgisi ve verdikleri önemle gerçekten 6 yılımın çok değerli, güzel, keyifli geçeceğini ve tıpı gerçekten seveceğimi anlamış oldum." diye konuştu.