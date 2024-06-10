YKS'de yapay zekalı kopya: Kurduğu düzenek hayrete düşürdü! Suçüstü yakalandı

AYT soru ve cevap anahtarları için gözler ÖSYM'de. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve cevap anahtarları açıklandı mı? sorusuna milyonlarca aday yanıt arıyor. 2024 YKS AYT soruları test kitapçıklarını çözmek için adaylar sınav salonlarında ter döktü. 2024 YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı ve saat 13.15'te tamamlandı. Adaylar, netlerini ve alacakları puanı tahmin edebilmek için TYT ve AYT sorularının yayımlanmasını bekliyor. Peki YKS AYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı PDF indirme linki.