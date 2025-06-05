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YKS’de yığılma olağan seyrine döndü

YKS’de yığılma olağan seyrine döndü

Merve Safa Akıntürk
04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2025 YKS’ye başvuran aday sayısı geçen yıla göre yaklaşık 540 bin kişi azaldı. 2024’te 3 milyon 120 bin 870 aday sınava başvururken, bu sayı 2025’te 2 milyon 580 bin 640’a geriledi. Böylece başvuru oranı yüzde 17,3 düştü. ÖSYM’nin 2022’de baraj puanını kaldırmasıyla başlayan artış eğilimi, 2023’te zirve yaptıktan sonra 2024’te azalmaya başlamıştı. 2025 verileri ise sistemin yeniden olağan seviyeye döndüğünü gösteriyor. Sınavdan vazgeçenlerin çoğunun alt başarı grubundan olduğu tahmin edidiği için yarışta etkili bir değişim beklenmiyor.


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