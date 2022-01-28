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KAHRAMANMARAŞ

Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta hayvanlarını yemlemek için gittikleri bağ evinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
​Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
​Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ahır Dağı Durnalı mevkiinde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 4 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, araçlarıyla bağ evine geldiklerini, hayvanlarını yemlediklerini ve yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirtti.


  • Mahsur kalanların konum attıkları bölgeye karla mücadele ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bin 800 metre rakıma sahip Durnalı mevkiinde mahsur kaldıkları tespit edilen bölgeye navigasyon yardımıyla gidildi.

Zaman zaman kar küreme araçlarının dahi zorlandığı operasyonda kar ve buzlanma nedeniyle bölgeye ancak 3 saatte ulaşıldı.

Karlı dağda mahsur kalan 4 kişi AFAD ekiplerinin yardımıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı
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