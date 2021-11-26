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BOLU

Yok böyle bir acı: Silahını temizlerken oğlunu vurdu

Bolu'da Muhammed K., iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Özdemir Efe K.’yi göğsünden vurdu. Özdemir Efe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan babası, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Yok böyle bir acı: Silahını temizlerken oğlunu vurdu
Muhammed K. ve Özdemir Efe K.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bolu'da nakliyecilik yapan, 3 çocuk babası Muhammed K.'nin, iddiaya göre, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası ateş aldı.

Muhammed K. ve Özdemir Efe K.
Muhammed K. ve Özdemir Efe K.
  • Silahtan çıkan mermi, oğlu Özdemir Efe'nin (10) göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk, babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede 2 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Özdemir Efe, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olay sonrası Muhammed K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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