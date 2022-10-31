YÖK: KPSS’de sorular sızdırılmadı

Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) iptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay’a itiraz ettiği öğrenildi.







Sosyal medyada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari inceleme başlattı. YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

REKLAM

4 SORUDA ŞAİBE İDDİASI

Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığının bilgisi yer aldı. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şaibe iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM başkanı ile sorumluları hakkında soruşturma izni talep etti. Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi. Savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

OYNAT 00:15 Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı.



2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.



Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.



Başsavcılık, suç duyurusu üzerine 'sahtecilik', 'kamu aleyhine dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açtı.



Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.



Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM KPSS soruşturmasında yeni gelişme

GÜNDEM Ertelenen KPSS sınavının kitapçıkları da inceleniyor